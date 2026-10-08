В РФ посилять цифровий контроль за школярами через камери та соцмережі

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У Росії та на тимчасово окупованих територіях України Кремль під прикриттям «забезпечення безпеки» формує систему тотального цифрового стеження за школярами. Навчальні заклади фактично перетворюють на структури, через які російські силові органи можуть контролювати дітей та збирати інформацію про них.

За даними ЦПД, російська влада збирає детальні досьє на дітей за допомогою камер відеоспостереження, шкільних онлайн-платформ, а також через постійний моніторинг активності школярів у соціальних мережах.

У Центрі протидії дезінформації зафіксували низку заходів, спрямованих на посилення цифрового контролю за дітьми.

Зокрема:

педагогів змушують стежити за активністю учнів у соцмережах — їхніми вподобайками, поширеннями та коментарями — на предмет «нелояльності» до режимного курсу;

камери відеоспостереження у школах підключають безпосередньо до терміналів ФСБ, МВС та Росгвардії ;

інформацію про політичні та релігійні погляди, стан здоров’я, інтереси й родину кожної дитини акумулюють у єдиних електронних базах та передають силовим структурам.

Таким чином, під виглядом заходів безпеки російська влада створює механізм, який дозволяє збирати та систематизувати значний обсяг персональної інформації про школярів.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що російська тоталітарна система прагне встановити контроль над громадянами ще з дитинства.

За оцінкою ЦПД, така політика спрямована на викорінення будь-якого інакомислення, а також створення підґрунтя для подальшої ідеологічної обробки та мілітаризації молоді.

У результаті школи на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України стають частиною системи, в якій цифрові технології використовуються не лише для навчання чи безпеки, а й для контролю за поведінкою та поглядами дітей.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

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