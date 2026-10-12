Вооруженные силы Норвегии в ходе военных учений обнаружили, что арендованные гражданские автомобили автопроката Hertz (First Rent A Car Norway AS) осуществляли автоматическую видеозапись и сохранение данных.

Проверка показала, что прокатной компанией владеет шведская Volvo Cars (рыночная капитализация оценивается примерно в $4,29 млрд), мажоритарным акционером которой с долей 78,65% является китайская Zhejiang Geely Holding Group. Из-за нехватки альтернативного транспорта использование автомобилей на учениях решили не прекращать.

Норвежские спецслужбы PST и Национальное управление безопасности NSM предупреждают, что информация с более чем 200 электронных датчиков современных автомобилей может использоваться разведкой КНР для слежения и фиксации перемещений.

Об этом сообщает DN.

Американские чиновники в сфере энергетики заявляют о серьёзной угрозе безопасности, выявленной в инфраструктуре возобновляемой энергетики: в некоторых инверторах и аккумуляторах китайского производства обнаружены несанкционированные коммуникационные устройства, не указанные в документации.

В США сравнили краны «корабль-берег», изготовленные китайским производителем ZPMC, с «Троянским конем». Высокопоставленные чиновники США все больше обеспокоены тем, что гигантские краны китайского производства, работающие в американских портах по всей стране, включая несколько, используемых военными, могут дать Пекину потенциальный инструмент для шпионажа.

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