Відеотехніка китайських авто знімала військові навчання у Норвегії
Збройні сили Норвегії під час військових навчань виявили, що орендовані цивільні автомобілі автопрокату Hertz (First Rent A Car Norway AS) здійснювали автоматичний відеозапис та збереження даних.
Перевірка показала, що прокатною компанією володіє шведська Volvo Cars (ринкова капіталізація оцінюється приблизно в $4,29 млрд), чиїм мажоритарним акціонером із часткою 78,65% є китайська Zhejiang Geely Holding Group. Через брак альтернативного транспорту використання авто на навчаннях вирішили не припиняти.
Норвезькі спецслужби PST та Національне управління безпеки NSM попереджають, що інформація з понад 200 електронних сенсорів сучасних авто може використовуватись розвідкою КНР для стеження й фіксації переміщень.
Про це повідомляє DN.
Американські чиновники у сфері енергетики заявляють про серйозну загрозу безпеці, виявлену в інфраструктурі відновлюваної енергетики: у деяких інверторах та акумуляторах китайського виробництва знайдено несанкціоновані комунікаційні пристрої, не зазначені в документації.
У США порівняли крани «судно-берег», виготовлені китайським виробником ZPMC, із Троянським конем. Високопосадовці США все більше стурбовані тим, що гігантські крани китайського виробництва, які працюють в американських портах по всій країні, включно з кількома, які використовуються військовими, можуть дати Пекіну можливий інструмент шпигунства.