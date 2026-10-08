Сбой Telenor в Норвегии остановил поезда и экстренные телефоны — RMF24

В Норвегии сбой в мобильной сети Telenor в четверг после обеда нарушил телефонную связь, работу экстренных служб и железнодорожное сообщение. Жители всех регионов страны столкнулись с проблемами при совершении и приеме звонков, при этом перебои также затронули абонентов других мобильных операторов, сообщает RMF24.

Проблемы с вызовом помощи

Из-за аварии осложнилась работа полиции, пожарной службы и скорой помощи. Экстренные телефонные линии перестали работать, а службы испытывали трудности с приемом обращений. Полиция ввела кризисные процедуры: у полицейских участков в Осло должны были дежурить сотрудники в форме, к которым жители могли обратиться лично.

Многие подразделения скорой помощи также не могли принимать вызовы. Людей, нуждавшихся в помощи, призывали напрямую приходить в медицинские учреждения. Медсестра диспетчерского центра скорой помощи для Восточной Норвегии сказала изданию VG, что ситуация станет тревожной, если сбой затянется.

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Поезда остановили из соображений безопасности

Движение поездов по всей Норвегии приостановили. Поезда экстренно остановили на ближайших станциях. Оператор железнодорожной инфраструктуры объяснил, что решение приняли из-за невозможности связаться с экстренными службами. Сами поезда оставались технически исправными, однако не могли продолжать движение из соображений безопасности.

Причину сбоя пока не обнародовали. В Telenor заявили, что на данный момент нет признаков того, что авария стала следствием хакерской атаки.

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