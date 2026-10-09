Ума Турман поразила своим элегантным образом в чёрном платье-смокинге в Нью-Йорке

Актриса Ума Турман появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке в элегантном чёрном наряде.

Она посетила мероприятие стриминговой платформы Paramount+, посвященное 20-летию сериала «Декстер» и второму сезону проекта «Декстер: Воскрешение». Мероприятие прошло в рамках тематической музейной экспозиции Dexter 20th Anniversary Museum Experience.

Для выхода актриса выбрала черное двубортное платье-смокинг длины мини. Наряд имел приталенный силуэт и широкие атласные лацканы, которые образовывали глубокий V-образный вырез.

Образ Умы дополнили черные капроновые колготки и остроносые туфли на каблуках. В руке она держала небольшой прямоугольный черный клатч с металлической окантовкой. На шее у звезды сияло изящное бриллиантовое колье с небольшой подвеской, а на пальце — кольцо.

Турман сделала волнистую укладку, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр.

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