Фото: Меган Маркл і принц Гаррі здійснили перший спільний вихід після приїзду до Британії

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Принц Гаррі та Меган Маркл 15 жовтня відвідали Ноттінгем, де майже дев’ять років тому розпочався їхній спільний королівський шлях. Для герцога та герцогині Сассекських це став перший офіційний спільний вихід після повернення родини до Великої Британії.

Пара прибула до Ноттінгема о 10:35 за місцевим часом.

На зустріч із Гаррі та Меган зібралися близько 100 людей, які привітали подружжя радісними вигуками.

Дорогою до Community Recording Studio (CRS) — студії звукозапису, яку відвідали герцог і герцогиня, — вони зупинялися, щоб поспілкуватися з присутніми та зробити спільні фотографії. Через увагу людей шлях до будівлі зайняв приблизно 15 хвилин. Меган подарували букети квітів і повітряну кульку, наповнену гелієм.

«Чудово повернутися сюди», — сказала герцогиня Сассекська одній із присутніх.

Особливим моментом візиту стала зустріч із жінкою, яка показала Меган Маркл фотографію, зроблену під час її попереднього приїзду до Ноттінгема разом із принцом Гаррі у 2017 році.

«Це так зворушливо», — відповіла герцогиня.

Саме в листопаді 2017 року Меган уперше з’явилася на публіці разом із Гаррі в Ноттінгемі в контексті їхніх стосунків із британською королівською родиною. Тепер, майже через дев’ять років, подружжя знову відвідало місто, яке стало важливим місцем у їхній спільній історії.

Для візиту до Ноттінгема Меган Маркл обрала образ виключно від британських дизайнерів. Герцогиня з’явилася в бордовому пальті та коричневій водолазці від люксового бренду Joseph.

Образ доповнили бордова спідниця від The Fold London і коричневі туфлі від Jennifer Chamandi.

Цікаво, що під час попереднього візиту до Ноттінгема у 2017 році Меган також одягала спідницю від бренду Joseph. Таким чином, у її новому образі простежувався символічний зв’язок із попередньою появою в місті.

За інформацією джерела, на яке посилаються медіа, принц Гаррі та Меган Маркл готові приділяти більше уваги своїй роботі та проєктам після повернення до Великої Британії.

Перший час після переїзду подружжя зосереджувалося на облаштуванні побуту, налагодженні розпорядку дня та навчанні дітей. Тепер, коли ці питання поступово вирішуються, герцоги Сассекські мають більше можливостей приділяти час професійним і громадським ініціативам.

Повернення до Ноттінгема стало для пари не лише першим спільним офіційним виходом після приїзду до Великої Британії, а й нагодою згадати початок їхньої спільної історії майже дев’ять років тому.

Про це повідомляє журнал People.

До цього найкраща подруга Меган Маркл Келлі Зайфен трохи відкрила завісу над доволі приватним життям герцогів Сассекських у Британії, куди вони переїхали в серпні.

Принц Гаррі та Меган Маркл уперше разом з’явилися на публіці після повернення до Великої Британії. Подружжя вирушило на обід до затишного пабу The Falkland Arms у Котсуолдсі.

Дружину принца Гаррі Меган Маркл помітили на приватній вечері в готелі «Claridge’s» у Лондоні разом із наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру Малалою Юсафзай. Відеозапис їхньої зустрічі оприлюднили в мережі відвідувачі закладу, які сиділи неподалік і таємно зафільмували розмову герцогині Сассекської з пакистанською правозахисницею.

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