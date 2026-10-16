Фото: Меган Маркл и принц Гарри впервые появились вместе на публике после приезда в Великобританию

15 октября принц Гарри и Меган Маркл посетили Ноттингем, где почти девять лет назад начался их совместный путь в королевской семье. Для герцога и герцогини Сассекских это стало первым официальным совместным выходом после возвращения семьи в Великобританию.

Пара прибыла в Ноттингем в 10:35 по местному времени.

На встречу с Гарри и Меган собралось около 100 человек, которые приветствовали супругов радостными возгласами.

По дороге в Community Recording Studio (CRS) — студию звукозаписи, которую посетили герцог и герцогиня, — они останавливались, чтобы пообщаться с собравшимися и сфотографироваться вместе. Из-за внимания людей путь до здания занял примерно 15 минут. Меган подарили букеты цветов и воздушный шарик, наполненный гелием.

«Замечательно вернуться сюда», — сказала герцогиня Сассекская одной из присутствующих.

Особым моментом визита стала встреча с женщиной, которая показала Меган Маркл фотографию, сделанную во время её предыдущего визита в Ноттингем вместе с принцем Гарри в 2017 году.

«Это так трогательно», — ответила герцогиня.

Именно в ноябре 2017 года Меган впервые появилась на публике вместе с Гарри в Ноттингеме в контексте их отношений с британской королевской семьёй. Теперь, спустя почти девять лет, супруги вновь посетили город, ставший важным местом в их совместной истории.

Для визита в Ноттингем Меган Маркл выбрала наряд исключительно от британских дизайнеров. Герцогиня появилась в бордовом пальто и коричневой водолазке от люксового бренда Joseph.

Образ дополнили бордовая юбка от The Fold London и коричневые туфли от Jennifer Chamandi.

Интересно, что во время предыдущего визита в Ноттингем в 2017 году Меган также носила юбку от бренда Joseph. Таким образом, в её новом образе прослеживалась символическая связь с предыдущим появлением в городе.

По информации источника, на который ссылаются СМИ, принц Гарри и Меган Маркл готовы уделять больше внимания своей работе и проектам после возвращения в Великобританию.

В первое время после переезда супруги сосредоточивались на обустройстве быта, налаживании распорядка дня и обучении детей. Теперь, когда эти вопросы постепенно решаются, у герцогов Сассекских появляется больше возможностей уделять время профессиональным и общественным инициативам.

Возвращение в Ноттингем стало для пары не только первым совместным официальным выходом после приезда в Великобританию, но и поводом вспомнить начало их совместной истории почти девять лет назад.

Об этом сообщает журнал People.

До этого лучшая подруга Меган Маркл Келли Зайфен немного приоткрыла завесу над довольно частной жизнью герцогов Сассекских в Великобритании, куда они переехали в августе.

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе появились на публике после возвращения в Великобританию. Супруги отправились на обед в уютный паб The Falkland Arms в Котсуолдсе.

Супругу принца Гарри Меган Маркл заметили на частном ужине в отеле «Claridge’s» в Лондоне вместе с самой молодой лауреаткой Нобелевской премии мира Малалой Юсафзай. Видеозапись их встречи опубликовали в сети посетители заведения, которые сидели неподалеку и тайно сняли разговор герцогини Сассекской с пакистанской правозащитницей.

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