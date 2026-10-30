Суд дозволив відстріл диких коней у парку Юрейгір — ABC News Australia

Суд із земельних і екологічних питань австралійського штату Новий Південний Уельс відхилив позов захисниці диких коней Кармен Джексон, яка намагалася зупинити відстріл тварин з повітря в національному парку Юрейгір поблизу Графтона. Рішення означає, що уряд штату може відновити запланований захід із вилучення здичавілих коней із парку, повідомляє ABC News Australia.

Суд не побачив порушення закону

Джексон подала термінове клопотання про судову заборону наприкінці серпня. Вона стверджувала, що Служба національних парків і дикої природи Нового Південного Уельсу не має законних повноважень здійснювати відстріл із повітря в Юрейгірі. На її думку, план управління парком передбачав лише «вилучення» коней.

Суддя Рейчел Пеппер постановила, що позивачка не надала достатніх доказів того, що відстріл суперечить Закону про національні парки та дику природу. Суд також визнав, що план управління передбачає вилучення диких коней, а конкретний спосіб виконання цього завдання належить до оперативних рішень уряду.

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Зміни до плану боротьби зі шкідниками

Під час вересневого слухання представники уряду заявили, що поняття «вилучення» є широким і не виключає умертвіння тварин. Суддя Пеппер зазначила, що секретар має широкі дискреційні повноваження вилучати або викорінювати диких коней, а за законом уповноважений, якщо не зобов’язаний, прибрати їх із території парку.

Після подання первинного клопотання план боротьби зі шкідниками в національному парку Юрейгір оновили до слухання 1 жовтня, прямо додавши відстріл із повітря до методів контролю шкідників. Служба національних парків і дикої природи може змінювати такі плани без міністерського схвалення.

Джексон також подала окремий позов щодо відстрілу диких коней із повітря в національному парку Костюшко. Рішення у цій справі ще не ухвалили.

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