Sąd ds. gruntów i środowiska australijskiego stanu Nowa Południowa Walia oddalił pozew obrończyni dzikich koni Carmen Jackson, która próbowała powstrzymać odstrzał zwierząt z powietrza w Parku Narodowym Yuraygir w pobliżu Grafton. Decyzja oznacza, że władze stanowe mogą wznowić planowaną operację usunięcia zdziczałych koni z parku, informuje ABC News Australia.

Sąd nie stwierdził naruszenia prawa

Jackson złożyła pod koniec sierpnia pilny wniosek o sądowy zakaz. Twierdziła, że Służba Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody Nowej Południowej Walii nie ma ustawowych uprawnień do prowadzenia odstrzału z powietrza w Yuraygir. Jej zdaniem plan zarządzania parkiem przewidywał jedynie „usunięcie” koni.

Sędzia Rachel Pepper orzekła, że powódka nie przedstawiła wystarczających dowodów na to, iż odstrzał jest sprzeczny z ustawą o parkach narodowych i dzikiej przyrodzie. Sąd uznał również, że plan zarządzania przewiduje usunięcie dzikich koni, natomiast konkretny sposób wykonania tego zadania należy do decyzji operacyjnych władz.

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Zmiany w planie zwalczania szkodników

Podczas wrześniowej rozprawy przedstawiciele władz oświadczyli, że pojęcie „usunięcia” jest szerokie i nie wyklucza uśmiercania zwierząt. Sędzia Pepper zaznaczyła, że sekretarz ma szerokie uprawnienia uznaniowe do usuwania lub eliminowania dzikich koni oraz że jest upoważniony przez prawo, jeśli nie zobowiązany, do usunięcia ich z terenu parku.

Po złożeniu pierwotnego wniosku plan zwalczania szkodników w Parku Narodowym Yuraygir zaktualizowano przed rozprawą 1 października, wyraźnie dodając odstrzał z powietrza do metod kontroli szkodników. Służba Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody może zmieniać takie plany bez zgody ministerialnej.

Jackson złożyła także osobny pozew dotyczący odstrzału dzikich koni z powietrza w Parku Narodowym Kościuszki. Decyzja w tej sprawie nie została jeszcze wydana.

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