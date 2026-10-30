Суд по земельным и экологическим вопросам австралийского штата Новый Южный Уэльс отклонил иск защитницы диких лошадей Кармен Джексон, которая пыталась остановить отстрел животных с воздуха в национальном парке Юрейгир недалеко от Графтона. Решение означает, что правительство штата может возобновить запланированную операцию по удалению одичавших лошадей из парка, сообщает ABC News Australia.

Суд не увидел нарушения закона

Джексон подала срочное ходатайство о судебном запрете в конце августа. Она утверждала, что Служба национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса не имеет законных полномочий проводить отстрел с воздуха в Юрейгире. По ее мнению, план управления парком предусматривал лишь «удаление» лошадей.

Судья Рейчел Пеппер постановила, что истец не предоставила достаточных доказательств того, что отстрел противоречит Закону о национальных парках и дикой природе. Суд также признал, что план управления предусматривает удаление диких лошадей, а конкретный способ выполнения этой задачи относится к оперативным решениям правительства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Изменения в плане борьбы с вредителями

Во время сентябрьского слушания представители правительства заявили, что понятие «удаление» является широким и не исключает умерщвления животных. Судья Пеппер отметила, что секретарь обладает широкими дискреционными полномочиями удалять или искоренять диких лошадей и уполномочен законом, если не обязан, убрать их с территории парка.

После подачи первоначального ходатайства план борьбы с вредителями в национальном парке Юрейгир обновили к слушанию 1 октября, прямо добавив отстрел с воздуха к методам контроля вредителей. Служба национальных парков и дикой природы может изменять такие планы без одобрения министра.

Джексон также подала отдельный иск по поводу отстрела диких лошадей с воздуха в национальном парке Косцюшко. Решение по этому делу еще не принято.

Читай нас в