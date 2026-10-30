澳大利亚新南威尔士州土地与环境法院驳回了野马倡导者卡门·杰克逊的诉讼。她试图阻止在格拉夫顿附近的尤雷吉尔国家公园从空中射杀动物。该裁决意味着州政府可以恢复原定的行动，将野化马匹从公园内移除，澳大利亚广播公司新闻报道。

法院未发现违法行为

杰克逊于8月底提出紧急禁令申请。她称，新南威尔士州国家公园与野生动物管理局没有合法权限在尤雷吉尔实施空中射杀。在她看来，公园管理计划仅规定“移除”马匹。

法官蕾切尔·佩珀裁定，原告未能提供充分证据证明射杀违反《国家公园与野生动物法》。法院还认定，管理计划规定移除野马，而执行这一任务的具体方式属于政府的运营决定。

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害兽管理计划的变更

在9月的听证会上，政府代表表示，“移除”一词涵义广泛，并不排除杀死动物。佩珀法官指出，秘书拥有移除或根除野马的广泛自由裁量权，并且依法获授权，即使并非被要求，将它们移出公园区域。

在提交最初申请后，尤雷吉尔国家公园的害兽管理计划在10月1日听证会前进行了更新，明确将空中射杀列入害兽控制方法。国家公园与野生动物管理局可以在未经部长批准的情况下修改此类计划。

杰克逊还就科修斯科国家公园内从空中射杀野马一事提起了单独诉讼。该案尚未作出裁决。

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