Meta випустила ШІ-моделі Muse Wonder і Muse Wonder Full — Channel NewsAsia

Meta 12 жовтня представила моделі штучного інтелекту Muse Wonder і Muse Wonder Full, які компанія назвала своїми найпотужнішими ШІ-розробками. Компанія прагне активніше конкурувати з OpenAI та Anthropic, повідомляє Channel NewsAsia.

Моделі для персонального агента і програмування

За інформацією Meta, Muse Wonder найближчим часом має забезпечити роботу персонального ШІ-агента Muse. Спочатку доступ до агента отримають передплатники. Потужніша модель Muse Wonder Full доступна передплатникам інструменту для програмування Muse Code.

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Після оголошення акції Meta зросли приблизно на 4% під час післяобідніх торгів. У блозі компанія заявила, що 14 місяців тому почала перебудовувати свої ШІ-напрями й за цей час перейшла від оновлення технологічної основи до розробок передового рівня.

Інвестиції у розвиток ШІ

Запуск моделей відбувся після того, як генеральний директор Meta Марк Цукерберг пообіцяв інвестувати мільярди доларів у штучний інтелект і протягом останнього року активно залучав дослідників. У матеріалі також зазначається, що запуск персонального агента Muse минулого місяця може відкрити для Meta шлях до монетизації значних інвестицій у ШІ через передплати. Водночас компанія стикається із занепокоєнням щодо конфіденційності користувачів.

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