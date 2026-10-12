10月12日，Meta发布了人工智能模型Muse Wonder和Muse Wonder Full，并称其为公司最强大的AI成果。该公司希望更积极地与OpenAI和Anthropic竞争，Channel NewsAsia报道。

用于个人智能体和编程的模型

据Meta介绍，Muse Wonder近期将为个人AI智能体Muse提供支持。最初，订阅用户将获得该智能体的访问权限。更强大的Muse Wonder Full模型面向编程工具Muse Code的订阅用户开放。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

公告发布后，Meta股价在午后交易中上涨约4%。该公司在博客中表示，14个月前开始重组其AI业务领域，并在此期间从更新技术基础转向开展前沿开发。

对AI发展的投资

这些模型的推出此前，Meta首席执行官马克·扎克伯格承诺向人工智能投资数十亿美元，并在过去一年积极招募研究人员。报道还指出，上个月推出个人智能体Muse，可能为Meta通过订阅将其在AI领域的大规模投资变现开辟道路。同时，该公司也面临有关用户隐私的担忧。

关注我们在