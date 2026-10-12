12 października Meta zaprezentowała modele sztucznej inteligencji Muse Wonder i Muse Wonder Full, które firma nazwała swoimi najpotężniejszymi rozwiązaniami AI. Firma dąży do aktywniejszej konkurencji z OpenAI i Anthropic, informuje Channel NewsAsia.

Modele dla osobistego agenta i programowania

Według informacji Meta, Muse Wonder ma w najbliższym czasie zapewnić działanie osobistego agenta AI Muse. Początkowo dostęp do agenta otrzymają subskrybenci. Mocniejszy model Muse Wonder Full jest dostępny dla subskrybentów narzędzia programistycznego Muse Code.

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Po ogłoszeniu akcje Meta wzrosły o około 4% podczas popołudniowego handlu. Na blogu firma poinformowała, że 14 miesięcy temu rozpoczęła przebudowę swoich obszarów AI i od tego czasu przeszła od modernizacji podstaw technologicznych do rozwoju rozwiązań najwyższej klasy.

Inwestycje w rozwój AI

Modele uruchomiono po tym, jak dyrektor generalny Meta Mark Zuckerberg obiecał zainwestować miliardy dolarów w sztuczną inteligencję i w ciągu ostatniego roku aktywnie pozyskiwał badaczy. W materiale zaznaczono również, że uruchomienie osobistego agenta Muse w ubiegłym miesiącu może otworzyć Meta drogę do monetyzacji znacznych inwestycji w AI poprzez subskrypcje. Jednocześnie firma mierzy się z obawami dotyczącymi prywatności użytkowników.

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