12 октября Meta представила модели искусственного интеллекта Muse Wonder и Muse Wonder Full, которые компания назвала своими самыми мощными ИИ-разработками. Компания стремится активнее конкурировать с OpenAI и Anthropic, сообщает Channel NewsAsia.

Модели для персонального агента и программирования

По информации Meta, Muse Wonder в ближайшее время должна обеспечить работу персонального ИИ-агента Muse. Сначала доступ к агенту получат подписчики. Более мощная модель Muse Wonder Full доступна подписчикам инструмента для программирования Muse Code.

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После объявления акции Meta выросли примерно на 4% в ходе дневных торгов. В блоге компания заявила, что 14 месяцев назад начала перестраивать свои ИИ-направления и за это время перешла от обновления технологической основы к разработкам передового уровня.

Инвестиции в развитие ИИ

Запуск моделей состоялся после того, как генеральный директор Meta Марк Цукерберг пообещал инвестировать миллиарды долларов в искусственный интеллект и в течение последнего года активно привлекал исследователей. В материале также отмечается, что запуск персонального агента Muse в прошлом месяце может открыть Meta путь к монетизации значительных инвестиций в ИИ через подписки. В то же время компания сталкивается с опасениями относительно конфиденциальности пользователей.

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