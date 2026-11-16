АРМА шукає управителя для готелю на 84 номери в центрі Одеси

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на управління готелем «Центральний» на вулиці Преображенській, 40.

Загальна площа нерухомості становить майже 5 тисяч м².

Готель розташований в історичному центрі міста, неподалік від Дерибасівської, та має 84 номери різних категорій — від економкласу до люксів.

Заявки від потенційних управителів прийматимуть через Prozorro до 12 грудня 2026 року. Проведення аукціону заплановане на 28 грудня.

Джерело: АРМА

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