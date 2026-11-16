АРМА ищет управляющего для отеля на 84 номера в центре Одессы

Национальное агентство по розыску и управлению активами объявило конкурс на управление отелем «Центральный» по адресу: улица Преображенская, 40.

Общая площадь объекта составляет почти 5 тысяч м².

Отель расположен в историческом центре города, недалеко от Дерибасовской, и имеет 84 номера различных категорий — от эконом-класса до люксов.

Заявки от потенциальных управляющих будут приниматься через Prozorro до 12 декабря 2026 года. Проведение аукциона запланировано на 28 декабря.

Источник: АРМА

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