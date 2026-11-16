ARMA poszukuje zarządcy dla hotelu z 84 pokojami w centrum Odessy

Krajowa Agencja ds. Poszukiwania i Zarządzania Aktywami ogłosiła konkurs na zarządzanie hotelem „Centrali” przy ulicy Preobrazhenskiej 40.

Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi prawie 5 tysięcy m².

Hotel położony jest w historycznym centrum miasta, niedaleko ulicy Deribasowskiej, i dysponuje 84 pokojami różnych kategorii — od klasy ekonomicznej po apartamenty typu lux.

Zgłoszenia od potencjalnych zarządców będą przyjmowane za pośrednictwem platformy Prozorro do 12 grudnia 2026 roku. Aukcja zaplanowana jest na 28 grudnia.

Źródło: ARMA

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