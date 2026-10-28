Ексдепутата Волинської облради засудили до 3,5 року ув’язнення

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28 жовтня 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому депутату Волинської обласної ради В. Кошельнику, якого засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі за обіцянку за гроші вплинути на рішення щодо виділення земельної ділянки.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними САП, колишній депутат обіцяв за грошову винагороду посприяти громадянину в придбанні земельної ділянки на території однієї з громад Волинської області. Землю планували використати для створення підприємства з утилізації відходів.

Суд визнав Кошельника винуватим в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою виконувати функції місцевого самоврядування. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Окрім ув’язнення, ексдепутату заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.

Вирок ВАКС ухвалив 14 травня 2026 року. Апеляційна палата залишила його без змін, а ухвала набрала законної сили з моменту проголошення. Водночас її можна оскаржити в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Джерело: САП

Раніше Вищий антикорупційний суд 7 вересня обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння у будівництві багатоквартирного будинку в Луцьку.

Нагадаємо, засуджений за хабар суддя із Закарпаття вийшов із колонії достроково.

У Харкові екссудді оголошено вирок за отримання хабаря у $4 тисячі.

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