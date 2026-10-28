Były poseł Rady Obwodowej Wołyńskiej został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności

28 października 2026 r. Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego utrzymała w mocy wyrok wydany wobec byłego posła Rady Obwodowej Wołyńskiej W. Koszelnikowi, którego skazano na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności za obietnicę wywarcia wpływu, za wynagrodzeniem, na decyzję dotyczącą przyznania działki gruntowej.

Poinformowała o tym Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna.

Według danych SAP były radny obiecał, w zamian za wynagrodzenie pieniężne, pomóc obywatelowi w nabyciu działki na terenie jednej z gmin obwodu wołyńskiego. Grunt ten miał zostać wykorzystany do utworzenia przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów.

Sąd uznał Koszelnika za winnego uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywarcie wpływu na podjęcie decyzji przez osobę uprawnioną do pełnienia funkcji samorządu lokalnego. Jego czyny zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy.

Oprócz kary pozbawienia wolności byłemu posłowi zakazano sprawowania funkcji w organach władzy państwowej i samorządu lokalnego przez okres trzech lat.

Wyrok wydał WAKS 14 maja 2026 roku. Izba Apelacyjna pozostawiła go bez zmian, a orzeczenie stało się prawomocne z chwilą ogłoszenia. Jednocześnie można je zaskarżyć w trybie kasacyjnym bezpośrednio do Sądu Najwyższego w ciągu trzech miesięcy.

Źródło: SAP

Wcześniej, 7 września, Wyższy Sąd Antykorupcyjny wyznaczył środek zabezpieczający wobec posła Rady Obwodowej Wołyńskiej, podejrzanego o uzyskanie nielegalnej korzyści w zamian za pomoc w budowie budynku wielorodzinnego w Łucku.

Przypomnijmy, że skazany za łapówkę sędzia z Zakarpacia opuścił zakład karny przedterminowo.

W Charkowie ogłoszono wyrok wobec byłego sędziego za przyjęcie łapówki w wysokości 4 tysięcy dolarów.

Czytaj nas na