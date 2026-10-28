Бывшего депутата Волынского облсовета приговорили к 3,5 годам лишения свободы

28 октября 2026 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговор бывшему депутату Волынского областного совета В. Кошельнику, которого приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за обещание за деньги повлиять на решение о выделении земельного участка.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным САП, бывший депутат обещал за денежное вознаграждение помочь гражданину в приобретении земельного участка на территории одной из общин Волынской области. Землю планировали использовать для создания предприятия по утилизации отходов.

Суд признал Кошельника виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным выполнять функции местного самоуправления. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Помимо лишения свободы, бывшему депутату запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Приговор ВАКС вынес 14 мая 2026 года. Апелляционная палата оставила его без изменений, а постановление вступило в законную силу с момента оглашения. В то же время его можно обжаловать в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Источник: САП

Ранее 7 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении депутата Волынского областного совета, которого подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в строительстве многоквартирного дома в Луцке.

Напомним, осужденный за взятку судья из Закарпатья досрочно вышел из колонии.

В Харькове бывшему судье вынесен приговор за получение взятки в размере 4 тысяч долларов.

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