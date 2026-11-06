Поліція Німеччини передала Херсонщині десять автомобілів

Херсонська область отримала десять автомобілів від поліції німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. Транспорт допоможе посилити мобільність правоохоронців і підвищити ефективність реагування на виклики.

«Херсонщина отримала десять автомобілів від поліції німецької землі Шлезвіг-Гольштейн. Ці автомобілі посилять мобільність та допоможуть ефективніше реагувати на виклики», — написав він.

Олександр Прокудін подякував німецьким партнерам за допомогу та незмінну солідарність з Україною.

Також очільник Херсонської ОВА нагадав, що Шлезвіг-Гольштейн став першим регіональним партнером Херсонщини після деокупації.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Facebook.

Раніше Сполучені Штати передали Державній спеціальній службі транспорту України (ДССТ) нову партію спеціалізованого обладнання для розмінування загальною вартістю 7,9 млн доларів.

5 листопада у Львові відбулися міжурядові консультації України та Словаччини за участю прем'єр-міністрів Сергія Корецького та Роберта Фіцо.

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