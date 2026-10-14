У Тернополі чоловік переказав псевдопрацівнику банку понад 56 тисяч гривень

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У Тернополі 47-річний чоловік став жертвою телефонного шахрайства та втратив 56 087 гривень. Зловмисник представився працівником служби безпеки банку й переконав потерпілого переказати гроші нібито для захисту від шахрайських операцій.

До Тернопільського районного управління поліції звернувся житель обласного центру, який повідомив про втрату коштів після розмови з невідомим.

За словами заявника, співрозмовник запевнив його, що на банківському рахунку можуть відбуватися підозрілі операції, тому необхідно терміново захистити заощадження.

Повіривши псевдопрацівнику банку, чоловік самостійно перерахував 56 087 гривень на вказану банківську картку. Згодом він зрозумів, що став жертвою шахрайства, та звернувся до поліції.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час спілкування з невідомими, які представляються працівниками банків. Не повідомляйте стороннім особам конфіденційні банківські дані та не переказуйте гроші на невідомі рахунки за їхніми вказівками.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Нагадаємо, зловмисники телефонують українцям, представляючись поліцейськими, та повідомляють про нібито затримання родича або кримінальну справу. За «вирішення питання» вони вимагають переказати гроші.

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