В Тернополе мужчина перечислил псевдосотруднику банка более 56 тысяч гривен

В Тернополе 47-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества и лишился 56 087 гривен. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и убедил потерпевшего перевести деньги якобы для защиты от мошеннических операций.

В Тернопольское районное управление полиции обратился житель областного центра, который сообщил о потере средств после разговора с неизвестным.

По словам заявителя, собеседник заверил его, что на банковском счете могут происходить подозрительные операции, поэтому необходимо срочно защитить сбережения.

Поверив псевдосотруднику банка, мужчина самостоятельно перечислил 56 087 гривен на указанную банковскую карту. Впоследствии он понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными при общении с неизвестными, представляющимися сотрудниками банков. Не сообщайте посторонним лицам конфиденциальные банковские данные и не перечисляйте деньги на неизвестные счета по их указаниям.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Напомним, злоумышленники звонят украинцам, представляясь полицейскими, и сообщают о якобы задержании родственника или уголовном деле. За «решение вопроса» они требуют перечислить деньги.

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