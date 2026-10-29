尼泊尔政府宣布，将在本财年推出总额3500万卢比的资助计划，以支持展现该国文化、历史和旅游潜力的电影。信息与通信部正在根据针对具有文化和国家意义领域电影制作的激励性资助程序接受申请，《加德满都邮报》报道。

三个资助方向

资金将分配到三个类别：剧本创作、电影制作和后期制作。五个剧本每个最高可获50万卢比，三个电影项目每个最高可获700万卢比，五个处于后期制作阶段的项目每个最高可获200万卢比。

该计划被纳入该部2026—2027财年的获批计划，旨在发展和推广尼泊尔电影业。申请提交期限为21天。

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电影从业者批评期限

女演员尼莎·阿迪卡里以及制片人兼发行人普拉迪普·库马尔·乌达亚表示，该计划本应由电影发展委员会管理，该委员会此前已在类似倡议下分配过资助。他们还批评了准备申请材料的时间过短。

演员兼导演阿尚特·夏尔马强调，关于尼泊尔历史、文化和旅游的剧本需要进行实地研究、前往拍摄地点并与当地居民交流。他表示，准备剧本和开展基础前期工作可能需要三到四个月。制片人拉姆·克里希纳·波卡雷尔也呼吁提前公布此类计划，以便参与者能够规划工作。

该部视听及广播部门副秘书拉克什·古隆回应称，这21天是用于提交申请，而不是创作完成的剧本。他补充说，如果申请数量不足，截止日期可能会延长。该部发言人比什努·科伊拉拉表示，电影发展委员会将领导该计划的实施并提供技术建议，而该部将负责预算事务。

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