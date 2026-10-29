Правительство Непала объявило в текущем финансовом году грантовую программу объемом 35 млн рупий для поддержки фильмов, освещающих культуру, историю и туристический потенциал страны. Министерство информации и коммуникаций принимает заявки в рамках процедуры предоставления стимулирующих грантов для кинопроизводства в сферах культурного и национального значения, сообщает Kathmandu Post.

Три направления финансирования

Средства распределят между тремя категориями: написанием сценариев, производством фильмов и постпродакшеном. Для пяти сценариев предусмотрено до 500 тыс. рупий на каждый, для трех кинопроектов — до 7 млн рупий на каждый, а для пяти проектов на этапе постпродакшена — до 2 млн рупий на каждый.

Программу включили в утвержденный план министерства на 2026–2027 финансовый год, направленный на развитие и продвижение непальского кинематографа. На подачу заявок отвели 21 день.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кинематографисты критикуют сроки

Актриса Ниша Адхикари и продюсер и дистрибьютор Прадип Кумар Удая заявили, что программу должен был администрировать Совет по развитию кино, который уже распределял гранты в рамках подобных инициатив. Они также раскритиковали короткий срок для подготовки заявок.

Актер и режиссер Ашант Шарма подчеркнул, что сценарии об истории, культуре и туризме Непала требуют полевых исследований, поездок на локации и общения с местными жителями. По его словам, на подготовку сценария и базовую подготовительную работу может потребоваться от трех до четырех месяцев. Продюсер Рам Кришна Покхарел также призвал объявлять такие программы заранее, чтобы участники могли планировать работу.

Заместитель секретаря аудиовизуального подразделения и подразделения теле- и радиовещания министерства Ракеш Гурунг ответил, что 21 день отведен для подачи заявок, а не для создания завершенных сценариев. Он добавил, что дедлайн могут продлить, если заявок будет недостаточно. Представитель министерства Бишну Койрала сообщил, что Совет по развитию кино возглавит реализацию программы и будет предоставлять технические рекомендации, тогда как министерство будет отвечать за бюджетные вопросы.

Читай нас в