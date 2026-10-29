Rząd Nepalu ogłosił w bieżącym roku finansowym program grantowy o wartości 35 mln rupii, aby wesprzeć filmy ukazujące kulturę, historię i potencjał turystyczny kraju. Ministerstwo Informacji i Komunikacji przyjmuje wnioski w ramach procedury przyznawania zachęcających grantów na produkcję filmową w obszarach o znaczeniu kulturowym i narodowym, informuje Kathmandu Post.

Trzy kierunki finansowania

Środki zostaną rozdzielone między trzy kategorie: pisanie scenariuszy, produkcję filmową i postprodukcję. Na każdy z pięciu scenariuszy przewidziano do 500 tys. rupii, na każdy z trzech projektów filmowych — do 7 mln rupii, a na każdy z pięciu projektów na etapie postprodukcji — do 2 mln rupii.

Program włączono do zatwierdzonego planu ministerstwa na rok finansowy 2026–2027, którego celem jest rozwój i promocja nepalskiej kinematografii. Na składanie wniosków wyznaczono 21 dni.

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Filmowcy krytykują terminy

Aktorka Nisha Adhikari oraz producent i dystrybutor Pradeep Kumar Udaya stwierdzili, że program powinna administrować Rada Rozwoju Filmu, która już rozdzielała granty w ramach podobnych inicjatyw. Skrytykowali również krótki termin na przygotowanie wniosków.

Aktor i reżyser Ashant Sharma podkreślił, że scenariusze dotyczące historii, kultury i turystyki Nepalu wymagają badań terenowych, wyjazdów do lokalizacji oraz rozmów z miejscowymi mieszkańcami. Według niego przygotowanie scenariusza i wykonanie podstawowych prac przygotowawczych może zająć od trzech do czterech miesięcy. Producent Ram Krishna Pokharel również zaapelował o ogłaszanie takich programów z wyprzedzeniem, aby uczestnicy mogli planować pracę.

Rakesh Gurung, zastępca sekretarza wydziału audiowizualnego i nadawczego ministerstwa, odpowiedział, że 21 dni przeznaczono na składanie wniosków, a nie na tworzenie ukończonych scenariuszy. Dodał, że termin może zostać przedłużony, jeśli liczba wniosków będzie niewystarczająca. Rzecznik ministerstwa Bishnu Koirala poinformował, że Rada Rozwoju Filmu będzie kierować realizacją programu i udzielać rekomendacji technicznych, podczas gdy ministerstwo będzie odpowiadać za kwestie budżetowe.

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