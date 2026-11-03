视频：来自里夫内州的72岁工匠的故事——他曾梦想探索太空，最终却成为了一名木雕师

现年72岁的斯捷潘·奥梅尔科来自罗夫诺州格林斯克村，他担任体育教师近半个世纪，而过去30年则致力于木雕艺术。 在此期间，他创作了约500件作品——从装饰性壁画到立体雕塑。

“里夫内公共电视台”在“亲手制作”项目框架内刊载了这位大师的故事。

奥梅尔科将对木材的热爱视为家族传承。他的祖先来自霍尔姆地区的奥尔霍韦茨村，在那里，木雕技艺代代相传。 这位大师的父亲亲手建造了一栋木屋；1945年全家搬迁后，他又修复了那栋老屋，并在屋内铺设了地板，这块地板至今已使用了60多年。

斯捷潘·奥梅尔科自幼便对绘画充满热情，并尝试在木头上雕刻造型。 中学毕业后，他梦想成为宇航员，曾多次尝试报考飞行学校，但均未如愿。退伍后，他从事过体育运动，在建筑工地工作过，还当过电影放映员、体育教练和机械师。

后来，他开始在学校任教，同时在卢茨克师范学院攻读教育学专业。他担任体育教师长达47年，并于2026年退休。

促使他开始系统学习木雕的，是他的妻子——她是一名艺术家，曾在科西夫艺术技术学校学习。她把一件木制家具装饰样品带回家，并请他找些工具。 就这样，奥梅尔科开始制作装饰元素；随着数控机床的普及对这一领域产生影响，他转而投身于艺术雕刻。

如今，这位工匠使用各种木材——桤木、梨木、胡桃木和枫木进行创作。他制作浮雕壁画、雕塑、家具及其他工艺品，特别是在进行立体作品创作时会使用链锯。

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奥梅尔科坚信，手工制作具有独特的价值，这种价值并非总能通过机械设备来再现。他还强调了培养儿童天赋以及将手工艺传承给下一代的重要性。

乌克兰的文化认同在这位大师的创作中占据着特殊地位。他认为，传统雕刻——尤其是古茨尔和雅沃里夫风格的雕刻——彰显了乌克兰文化的独特性。 在他看来，向世界推广这种文化至关重要，尤其是在俄罗斯对乌克兰发动战争的背景下。

退休后，这位大师计划将更多时间投入创作。他正在筹建一间大型工作室，准备材料和工具，并希望增加作品产量。他将“持续发展”视为自己的主要原则，并坚信：人必须有目标并坚持工作。

来源：公共电视台

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