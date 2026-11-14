在一次通信故障导致周五全美数千架航班停飞数小时后，美国唐纳德·特朗普政府将航空交通管制系统的资金申请提高至500亿美元。据《耶路撒冷邮报》报道。

同日稍早，美国交通部长肖恩·达菲和白宫请求国会拨款301亿美元，用于升级老旧机场和航空交通管制系统。达菲称情况紧急，并强调需要一个功能完善的航空交通管制系统。

故障影响FAA中心

该问题影响了美国联邦航空管理局的航路中心，这些中心负责管理机场之间的飞机运行。共和党占多数的美国参议院商务委员会表示，这一事件表明有必要优先推进这些中心的现代化改造。国会已经批准19亿美元，用于替换老旧航路中心。

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2025年1月，华盛顿罗纳德·里根国家机场附近发生的空中飞机相撞事故造成67人死亡。2025年7月，国会还批准在五年内投入125亿美元，用于升级航空交通管制系统并增加管制员人数。

资金原计划如何使用

此前301亿美元的申请包括101亿美元用于航空交通管制系统现代化，其中72亿美元用于统一自动化平台和管制员工作站，另有20亿美元用于云计算。另计划投入20亿美元更换和改进FAA管制塔，并投入180亿美元用于机场项目，其中100亿美元用于翻新或替换老旧航站楼。

FAA仍在使用已有数十年历史的计算机，并在拍卖网站购买一些零部件。该机构表示，到2028年底，将在400多个航空交通管制设施中更换用于气象及其他关键信息的软盘。

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