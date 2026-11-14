Administracja Donalda Trumpa w USA zwiększyła wniosek o finansowanie systemu kontroli ruchu lotniczego do 50 mld dolarów po awarii łączności, która w piątek zatrzymała na kilka godzin tysiące lotów w całym kraju. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Wcześniej tego samego dnia sekretarz transportu USA Sean Duffy i Biały Dom zwrócili się do Kongresu o przeznaczenie 30,1 mld dolarów na modernizację starzejących się lotnisk i systemu kontroli ruchu lotniczego. Duffy nazwał sytuację nadzwyczajną i podkreślił potrzebę funkcjonalnego systemu kontroli ruchu lotniczego.

Awaria dotknęła centra FAA

Problem wpłynął na centra trasowe Federalnej Administracji Lotnictwa USA, które zarządzają ruchem samolotów między lotniskami. Komisja Handlu Senatu USA, w której większość mają Republikanie, oświadczyła, że incydent pokazuje potrzebę nadania priorytetu modernizacji tych centrów. Kongres już zatwierdził 1,9 mld dolarów na wymianę starzejących się centrów trasowych.

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W styczniu 2025 roku zderzenie samolotów w powietrzu w rejonie Narodowego Portu Lotniczego im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie pochłonęło życie 67 osób. W lipcu 2025 roku Kongres zatwierdził również 12,5 mld dolarów na pięć lat na modernizację systemów kontroli ruchu lotniczego i zwiększenie liczby kontrolerów.

Na co planowano przeznaczyć środki

Poprzedni wniosek na 30,1 mld dolarów przewidywał 10,1 mld dolarów na modernizację systemu kontroli ruchu lotniczego, w tym 7,2 mld dolarów na wspólną platformę automatyzacji i stanowiska pracy kontrolerów, a także 2 mld dolarów na przetwarzanie w chmurze. Kolejne 2 mld dolarów planowano przeznaczyć na wymianę i ulepszenie wież kontroli FAA, a 18 mld dolarów — na projekty lotniskowe, w tym 10 mld dolarów na modernizację lub wymianę starych terminali.

FAA nadal używa komputerów mających kilkadziesiąt lat, a niektóre części zamienne kupuje na stronach aukcyjnych. Agencja oświadczyła, że do końca 2028 roku wymieni dyskietki używane do przekazywania informacji pogodowych i innych kluczowych danych w ponad 400 obiektach kontroli ruchu lotniczego.

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