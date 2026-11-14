Администрация Дональда Трампа в США увеличила запрос на финансирование системы управления воздушным движением до $50 млрд после сбоя связи, из-за которого в пятницу по всей стране на несколько часов были остановлены тысячи авиарейсов. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Ранее в тот же день министр транспорта США Шон Даффи и Белый дом просили Конгресс выделить $30,1 млрд на модернизацию устаревших аэропортов и системы управления воздушным движением. Даффи назвал ситуацию чрезвычайной и подчеркнул необходимость функциональной системы управления воздушным движением.

Сбой затронул центры FAA

Проблема повлияла на маршрутные центры Федерального управления гражданской авиации США, которые управляют движением самолетов между аэропортами. Комитет Сената США по торговле, где большинство принадлежит республиканцам, заявил, что инцидент демонстрирует необходимость отдать приоритет модернизации этих центров. Конгресс уже одобрил $1,9 млрд на замену устаревших маршрутных центров.

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В январе 2025 года столкновение самолетов в воздухе в районе Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне унесло жизни 67 человек. В июле 2025 года Конгресс также утвердил $12,5 млрд на пять лет для обновления систем управления воздушным движением и увеличения штата диспетчеров.

На что планировали потратить средства

Предыдущий запрос на $30,1 млрд предусматривал $10,1 млрд на модернизацию системы управления воздушным движением, в частности $7,2 млрд на общую платформу автоматизации и рабочие места диспетчеров, а также $2 млрд на облачные вычисления. Еще $2 млрд планировали направить на замену и улучшение диспетчерских вышек FAA, а $18 млрд — на аэропортовые проекты, включая $10 млрд на модернизацию или замену старых терминалов.

FAA по-прежнему использует компьютеры, которым несколько десятилетий, а также покупает некоторые запчасти на аукционных сайтах. Ведомство заявило, что до конца 2028 года заменит дискеты, используемые для метеорологической и другой критически важной информации, более чем на 400 объектах управления воздушным движением.

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