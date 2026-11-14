Адміністрація Трампа просить $50 млрд на авіадиспетчерську систему — Jerusalem Post

Адміністрація Дональда Трампа у США збільшила запит на фінансування системи управління повітряним рухом до 50 млрд доларів після збою зв’язку, через який у п’ятницю по всій країні на кілька годин зупинили тисячі авіарейсів. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Раніше того ж дня міністр транспорту США Шон Даффі та Білий дім просили Конгрес виділити 30,1 млрд доларів на модернізацію застарілих аеропортів і системи управління повітряним рухом. Даффі назвав ситуацію надзвичайною та наголосив на необхідності функціональної авіадиспетчерської системи.

Збій зачепив центри FAA

Проблема вплинула на маршрутні центри Федерального авіаційного управління США, які керують рухом літаків між аеропортами. Комітет Сенату США з питань торгівлі, де більшість мають республіканці, заявив, що інцидент демонструє потребу надати пріоритет модернізації цих центрів. Конгрес уже схвалив 1,9 млрд доларів на заміну застарілих маршрутних центрів.

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У січні 2025 року зіткнення літаків у повітрі в районі Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні забрало життя 67 людей. У липні 2025 року Конгрес також затвердив 12,5 млрд доларів на п’ять років для оновлення систем управління повітряним рухом і збільшення штату диспетчерів.

На що планували витратити кошти

Попередній запит на 30,1 млрд доларів передбачав 10,1 млрд на модернізацію системи управління повітряним рухом, зокрема 7,2 млрд на спільну платформу автоматизації та робочі місця диспетчерів, а також 2 млрд на хмарні обчислення. Ще 2 млрд доларів планували спрямувати на заміну й покращення диспетчерських веж FAA, а 18 млрд — на аеропортові проєкти, включно з 10 млрд на оновлення або заміну старих терміналів.

FAA досі використовує комп’ютери, яким кілька десятиліть, а також купує деякі запчастини на аукціонних сайтах. Відомство заявило, що до кінця 2028 року замінить дискети, які застосовують для метеорологічної та іншої критично важливої інформації більш ніж на 400 об’єктах управління повітряним рухом.

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