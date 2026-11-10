在日本，投资科技巨头软银集团的股价周二上涨12%，亚洲科技公司股价普遍走高。市场对前一日华尔街的反弹作出反应，半导体板块股票的买盘恢复。

芯片制造商上涨

在韩国，芯片制造商SK海力士的股价上涨8.01%，三星电子上涨5.32%，三星SDI上涨6.27%。在日本，除软银外，芯片测试设备制造商爱德万测试的股价也上涨5.41%。

半导体设备制造商东京电子、Lasertec和Disco的股价分别上涨5.88%、6.34%和6.95%。

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美国市场的影响

据CNBC报道，油价大幅下跌也推动了投资者情绪改善。亚洲市场的上涨发生在美国科技板块反弹之后，该板块上周曾经历显著抛售。

科技公司权重较大的纳斯达克综合指数前一日上涨2.74%。标普500指数上涨2.35%，创下自4月8日以来表现最好的一天。

此前下跌的原因

此前全球科技股的下跌与投资者的担忧有关，他们担心民主党在美国中期选举中大获全胜可能导致对数据中心发展的更严格限制。投资者担心，此类限制可能影响对芯片和人工智能基础设施的需求。

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