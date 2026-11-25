Amazon和Meta Platforms正在就将Meta于9月在美国推出的个人AI代理Muse接入Amazon在线商店的可能性进行谈判。双方还在讨论取消同月对该服务实施的限制。《财富》报道，消息援引了了解谈判进展的人士。最终协议尚未达成，其可能达成的时间尚不清楚。

搜索与广告

据该刊消息人士称，搜索结果的展示和广告是谈判中的主要问题之一。Amazon担心广告收入流失的风险，因为从理论上讲，Muse可能引导购物者绕过该零售商网站上的广告信息。Amazon的广告业务规模为686亿美元，约占该公司年度总营收的近10%。

Amazon管理层还担忧该代理将展示的商品搜索结果质量，以及随着此类工具的普及，公司与消费者之间的联系可能被削弱。据《财富》报道，任何协议都可能需要两家公司首席执行官的批准。Meta和Amazon拒绝就谈判发表评论。

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Muse封锁

Amazon于9月阻止Muse应用访问其商店，当时表示此类访问将违反用户协议。Muse是一款个人AI代理，用户可以为其命名，并委托其自主执行任务，包括检查电子邮件、管理日历和预订服务。截至10月，美国和加拿大已有超过1000万人完成该应用的设置。

Meta首席执行官马克·扎克伯格称，购物是Muse的主要使用场景。Amazon首席执行官安迪·贾西10月表示，很少有客户通过外部代理购买商品，因为这种体验目前尚未优于或便利于直接访问零售商。随后他表示，Amazon并不排除外部购物代理的访问，前提是存在公平的价值交换。

此前的合作

2023年，Meta与Amazon达成一项协议，使Facebook和Instagram用户无需离开应用即可购买Amazon商品。在Muse发展的早期阶段，Meta还与Shopify、Walmart和Best Buy建立了合作伙伴关系。扎克伯格表示，公司仍预计从交易中获得少量佣金。

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