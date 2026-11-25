Amazon i Meta Platforms prowadzą rozmowy na temat możliwego podłączenia do sklepu internetowego Amazon osobistego agenta AI Muse, którego Meta uruchomiła w USA we wrześniu. Strony omawiają również zniesienie ograniczeń wprowadzonych dla usługi w tym samym miesiącu. Informuje o tym Fortune, powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów. Ostateczne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte, a termin jego ewentualnego zawarcia nie jest znany.

Wyszukiwanie i reklama

Według rozmówców publikacji, do głównych kwestii negocjacji należą wyświetlanie wyników wyszukiwania i reklama. Amazon obawia się ryzyka utraty przychodów reklamowych, ponieważ Muse mógłby teoretycznie kierować kupujących z pominięciem ogłoszeń reklamowych na stronie detalisty. Działalność reklamowa Amazon ma wartość 68,6 mld dolarów, czyli niemal 10% łącznych rocznych przychodów firmy.

Kierownictwo Amazon jest również zaniepokojone jakością wyników wyszukiwania produktów, które będzie wyświetlał agent, a także możliwym osłabieniem relacji firmy z klientami w związku z rozpowszechnianiem się takich narzędzi. Według Fortune, każde porozumienie prawdopodobnie będzie wymagało zatwierdzenia przez prezesów obu firm. Meta i Amazon odmówiły komentarza na temat rozmów.

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Blokada Muse

Amazon zablokował aplikacji Muse dostęp do swojego sklepu we wrześniu, twierdząc wówczas, że taki dostęp naruszałby umowy użytkownika. Muse to osobisty agent AI, któremu użytkownicy mogą nadać imię i zlecać autonomiczne wykonywanie zadań, w tym sprawdzanie poczty elektronicznej, zarządzanie kalendarzem i rezerwowanie usług. Według stanu na październik aplikację skonfigurowało ponad 10 mln osób w USA i Kanadzie.

Prezes Meta Mark Zuckerberg nazwał zakupy głównym scenariuszem wykorzystania Muse. Prezes Amazon Andy Jassy mówił w październiku, że niewielu klientów kupuje produkty za pomocą zewnętrznych agentów, ponieważ to doświadczenie nie jest jeszcze lepsze ani wygodniejsze niż bezpośrednie przejście do detalisty. Później powiedział, że Amazon nie wyklucza dostępu dla zewnętrznych agentów zakupowych pod warunkiem uczciwej wymiany wartości.

Wcześniejsza współpraca

W 2023 roku Meta i Amazon zawarły umowę, która umożliwiła użytkownikom Facebooka i Instagrama kupowanie produktów Amazon bez opuszczania aplikacji. Na wczesnym etapie rozwoju Muse Meta zawarła również partnerstwa z Shopify, Walmart i Best Buy. Według Zuckerberga firma nadal liczy na otrzymywanie niewielkiej prowizji od transakcji.

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