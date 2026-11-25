Amazon і Meta Platforms ведуть переговори про можливе підключення до онлайн-магазину Amazon персонального ШІ-агента Muse, який Meta запустила у США у вересні. Сторони також обговорюють скасування обмежень, запроваджених для сервісу того ж місяця. Про це повідомляє Fortune з посиланням на людей, обізнаних із перебігом переговорів. Остаточної угоди поки немає, а строки її можливого укладення невідомі.

Пошук і реклама

За даними співрозмовників видання, одними з головних питань переговорів є відображення результатів пошуку та реклама. Amazon непокоїть ризик втрати рекламних доходів, оскільки Muse теоретично може спрямовувати покупців в обхід рекламних оголошень на сайті ритейлера. Обсяг рекламного бізнесу Amazon становить 68,6 млрд доларів, або майже 10% сукупної річної виручки компанії.

Керівники Amazon також стурбовані якістю результатів пошуку товарів, які показуватиме агент, а також можливим послабленням зв’язку компанії з покупцями через поширення таких інструментів. За інформацією Fortune, будь-яка домовленість, імовірно, потребуватиме схвалення генеральних директорів обох компаній. Meta й Amazon відмовилися коментувати переговори.

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Блокування Muse

Amazon заблокував застосунку Muse доступ до свого магазину у вересні, заявивши тоді, що такий доступ порушував би користувацькі угоди. Muse є персональним ШІ-агентом, якому користувачі можуть давати ім’я та доручати автономно виконувати завдання, зокрема перевіряти електронну пошту, керувати календарем і бронювати послуги. Станом на жовтень застосунок налаштували понад 10 млн людей у США та Канаді.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг називав покупки головним сценарієм використання Muse. Гендиректор Amazon Енді Джессі у жовтні заявляв, що небагато клієнтів купують товари за допомогою зовнішніх агентів, оскільки цей досвід поки не є кращим чи зручнішим за прямий перехід до ритейлера. Пізніше він сказав, що Amazon не відкидає доступу зовнішніх торгових агентів за умови справедливого обміну цінністю.

Попередня співпраця

У 2023 році Meta й Amazon уклали угоду, яка дала змогу користувачам Facebook та Instagram купувати товари Amazon, не залишаючи застосунків. На ранньому етапі розвитку Muse Meta також уклала партнерства з Shopify, Walmart і Best Buy. За словами Цукерберга, компанія надалі розраховує отримувати невелику комісію з транзакцій.

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