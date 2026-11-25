Amazon и Meta Platforms ведут переговоры о возможном подключении к онлайн-магазину Amazon персонального ИИ-агента Muse, которого Meta запустила в США в сентябре. Стороны также обсуждают отмену ограничений, введённых для сервиса в том же месяце. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на людей, осведомлённых о ходе переговоров. Окончательное соглашение пока не достигнуто, а сроки его возможного заключения неизвестны.

Поиск и реклама

По данным собеседников издания, одними из главных вопросов переговоров являются отображение результатов поиска и реклама. Amazon беспокоит риск потери рекламных доходов, поскольку Muse теоретически может направлять покупателей в обход рекламных объявлений на сайте ритейлера. Объём рекламного бизнеса Amazon составляет 68,6 млрд долларов, или почти 10% совокупной годовой выручки компании.

Руководители Amazon также обеспокоены качеством результатов поиска товаров, которые будет показывать агент, а также возможным ослаблением связи компании с покупателями из-за распространения таких инструментов. По информации Fortune, любая договорённость, вероятно, потребует одобрения генеральных директоров обеих компаний. Meta и Amazon отказались комментировать переговоры.

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Блокировка Muse

Amazon заблокировал приложению Muse доступ к своему магазину в сентябре, заявив тогда, что такой доступ нарушал бы пользовательские соглашения. Muse — это персональный ИИ-агент, которому пользователи могут дать имя и поручать автономно выполнять задачи, в том числе проверять электронную почту, управлять календарём и бронировать услуги. По состоянию на октябрь приложение настроили более 10 млн человек в США и Канаде.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг называл покупки главным сценарием использования Muse. Генеральный директор Amazon Энди Джесси в октябре заявлял, что немногие клиенты покупают товары с помощью внешних агентов, поскольку этот опыт пока не лучше и не удобнее, чем прямой переход к ритейлеру. Позже он сказал, что Amazon не исключает доступа внешних торговых агентов при условии справедливого обмена ценностью.

Предыдущее сотрудничество

В 2023 году Meta и Amazon заключили соглашение, которое позволило пользователям Facebook и Instagram покупать товары Amazon, не выходя из приложений. На раннем этапе развития Muse Meta также заключила партнёрства с Shopify, Walmart и Best Buy. По словам Цукерберга, компания по-прежнему рассчитывает получать небольшую комиссию с транзакций.

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