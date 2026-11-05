美国纽约一个上诉合议庭在听证期间审议了总统豁免权或联邦法律是否可能阻止美国总统唐纳德·特朗普在伪造商业记录案中的有罪判决继续有效。据The Hill报道，特朗普的辩护团队对审判中使用与其在白宫工作相关的证据提出质疑。

关于豁免权的论点

特朗普的律师表示，陪审团本不应审议他的社交媒体帖文、其任职期间的电话记录、2018年政府道德申报文件，以及其竞选团队前新闻秘书霍普·希克斯就白宫工作所作的证词。辩护方认为，这些材料涉及总统的官方行为，可能受到豁免权保护。

法官提出了如何划定界限的问题，即区分可能受到总统豁免权涵盖的证据与未影响审判结果的错误。曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格办公室上诉部门负责人史蒂文·吴坚持认为，庭审是适当的。他表示，即使法官不同意对个别证据的评估，这也不足以推翻裁决。

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商业记录案

特朗普正在就34项伪造商业记录罪名的有罪判决提出上诉。该案涉及在2016年大选前竞选活动的最后几天，向成人电影演员斯托米·丹尼尔斯支付13万美元。控方称，这笔款项意在隐瞒有关一段涉嫌婚外情的信息，特朗普否认此事。

特朗普未被判处监禁，但这一判决使他成为首位在刑事案件中被定罪的美国总统。除豁免权问题外，他的律师还称，该案据称受到联邦竞选资金法的排除。他们还试图将上诉转至联邦法院；此前的尝试被驳回，而有关此事的最新裁定将由联邦上诉法院审理。

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