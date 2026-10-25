牙买加的一项政府审计发现，截至2026年2月23日，灾害防备与应急管理办公室（ODPEM）在飓风梅丽莎过后收到的14.4亿牙买加元现金捐款中，仅支出了2620万牙买加元——约合16.4万美元。这相当于所筹金额的1.8%，且截至4月2日，余额没有变化，《里约时报》报道。

资金与批准

审计显示，1.41亿牙买加元已签订合同，而12.7亿牙买加元，即全部捐款的88%，既未支出也未预留。ODPEM向审计人员解释称，使用这些资金需等待财政和公共服务部批准。

审计人员还记录称，2026年2月4日，ODPEM请求该部对基金使用进行规范，并计划将约5亿牙买加元用于住房修复及其他由捐助者指定的项目。截至2月23日，该请求尚未得到答复。

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采购方面的疑点

ODPEM签订了四份屋顶材料合同，总价值为1.673亿牙买加元。审计显示，其中三份合同授予了当时政府采购登记文件或税务合规文件已失效的供应商。该机构承认，其与通常情况下不符合要求的供应商签订了协议，并援引财政部的紧急指导意见。

价值1.225亿牙买加元的材料被运往牙买加国防军基地，但获得正式确认的收货仅涉及价值8860万牙买加元的货物。审计人员未找到价值3400万牙买加元的交付物的已签署验收文件。ODPEM称，截至4月21日已修复421个屋顶，但提供的文件不足以让审计人员核实这一数字。

ODPEM在5月13日对审计的回复中表示，现金捐款支出速度较低并不意味着无所作为，因为该机构已收到近4亿牙买加元的建筑材料和其他物资。其还称，截至当时已从基金中支出约1.35亿牙买加元，并完成461处屋顶修复。

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