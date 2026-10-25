Na Jamajce audyt państwowy ustalił, że Urząd ds. Gotowości na Katastrofy i Zarządzania Kryzysowego (ODPEM) do 23 lutego 2026 roku wydał 26,2 mln dolarów jamajskich — około 164 tys. dolarów amerykańskich — z 1,44 mld dolarów jamajskich darowizn pieniężnych po huraganie Melissa. Stanowi to 1,8% zebranej kwoty, a na 2 kwietnia saldo nie uległo zmianie, informuje The Rio Times.

Środki i zgody

Według audytu zakontraktowano 141 mln dolarów jamajskich, podczas gdy 1,27 mld dolarów jamajskich, czyli 88% wszystkich darowizn, nie zostało ani wydane, ani zarezerwowane. ODPEM wyjaśnił audytorom, że oczekiwał na zgodę Ministerstwa Finansów i Służby Publicznej na wykorzystanie środków.

Audytorzy odnotowali również, że 4 lutego 2026 roku ODPEM zwrócił się do ministerstwa z prośbą o uregulowanie wykorzystania funduszu i planował przeznaczyć około 500 mln dolarów jamajskich na odbudowę mieszkań oraz inne projekty wskazane przez darczyńców. Na 23 lutego nie było odpowiedzi na ten wniosek.

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Zastrzeżenia dotyczące zamówień

ODPEM zawarł cztery kontrakty na materiały dachowe o łącznej wartości 167,3 mln dolarów jamajskich. Według audytu trzy kontrakty otrzymali dostawcy, których dokumenty rejestracyjne do zamówień publicznych lub dokumenty potwierdzające zgodność podatkową nie były wówczas ważne. Agencja przyznała, że zawarła umowy z dostawcami, którzy w normalnych warunkach nie spełnialiby wymogów, powołując się na wytyczne Ministerstwa Finansów obowiązujące w sytuacji nadzwyczajnej.

Do baz Jamajskich Sił Obronnych dostarczono materiały o wartości 122,5 mln dolarów jamajskich, ale formalnie potwierdzone przyjęcie dotyczyło towarów o wartości 88,6 mln. Audytorzy nie znaleźli podpisanych dokumentów odbioru dla dostaw o wartości 34 mln dolarów jamajskich. ODPEM poinformował o naprawie 421 dachów do 21 kwietnia, jednak przedstawił niewystarczającą dokumentację, aby audytorzy mogli zweryfikować tę liczbę.

W odpowiedzi na audyt z 13 maja ODPEM oświadczył, że niskie tempo wydatkowania darowizn pieniężnych nie oznacza bezczynności, ponieważ agencja otrzymała prawie 400 mln dolarów jamajskich w materiałach budowlanych i innych towarach. Poinformowano również, że do tego czasu z funduszu wydano około 135 mln dolarów jamajskich i zakończono 461 napraw dachów.

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