На Ямайке государственный аудит установил, что Управление по подготовке к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий (ODPEM) к 23 февраля 2026 года потратило 26,2 млн ямайских долларов — около 164 тыс. долларов США — из 1,44 млрд ямайских долларов денежных пожертвований после урагана Мелисса. Это составляет 1,8% собранной суммы, а по состоянию на 2 апреля баланс не изменился, сообщает The Rio Times.

Средства и согласования

Согласно аудиту, 141 млн ямайских долларов были законтрактованы, тогда как 1,27 млрд ямайских долларов, или 88% всех пожертвований, не были ни потрачены, ни зарезервированы. В ODPEM объяснили аудиторам, что ожидали согласования Министерства финансов и государственной службы для использования средств.

Аудиторы также зафиксировали, что 4 февраля 2026 года ODPEM обратилось в министерство с просьбой урегулировать использование фонда и планировало направить около 500 млн ямайских долларов на восстановление жилья и другие проекты, определенные донорами. По состоянию на 23 февраля ответа на этот запрос не было.

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Замечания к закупкам

ODPEM заключило четыре контракта на кровельные материалы общей стоимостью 167,3 млн ямайских долларов. Согласно аудиту, три контракта получили поставщики, чьи документы о регистрации для госзакупок или налоговом соответствии на тот момент не были действительными. Агентство признало, что заключило соглашения с поставщиками, которые в обычных условиях не соответствовали бы требованиям, сославшись на экстренные рекомендации Министерства финансов.

На базы Сил обороны Ямайки были доставлены материалы на 122,5 млн ямайских долларов, но формально подтвержденное получение касалось товаров на 88,6 млн. Для поставок на 34 млн ямайских долларов аудиторы не нашли подписанных документов о приемке. ODPEM заявило о ремонте 421 крыши к 21 апреля, однако предоставило недостаточно документов, чтобы аудиторы могли проверить эту цифру.

В ответе на аудит от 13 мая ODPEM заявило, что низкие темпы расходования денежных пожертвований не означают бездействия, поскольку агентство получило почти 400 млн ямайских долларов в виде строительных материалов и других товаров. Там также сообщили, что к тому моменту из фонда потратили около 135 млн ямайских долларов и завершили 461 ремонт крыши.

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