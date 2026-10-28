在澳大利亚塔斯马尼亚以南的佩申斯海山，科学家估计，深海鳗鱼Diastobranchus capensis的季节性聚集数量可达280万条。研究人员计算称，它们在5月的总生物量超过3500吨，ScienceAlert报道。

海床上方的聚集

这项研究由澳大利亚科学机构CSIRO的海洋科学家本·斯考尔丁领导。2023年至2025年间，团队利用声呐和水下摄像机勘测了该区域。声呐无法将这些鳗鱼与同样聚集在该海山附近的另一种鱼类区分开来——橙鲷Hoplostethus atlanticus。因此，科学家将声学测量与视频拍摄相结合，以确定各物种对所获信号的贡献。

在聚集规模最大时，其长度约3公里、宽度2公里，位于海床上方最高150米处。根据团队的计算，鳗鱼的生物量从3月约750吨增至5月超过3500吨。佩申斯海山本身面积仅约2平方公里，但每年都会支撑一个大型季节性鱼类聚集群。

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可能目的是繁殖

这些鳗鱼全年生活在海山附近，但数量在3月至5月最多，即南半球的秋季。通过将新数据与此前观察结果相结合，科学家追踪到该聚集群从12月至8月持续存在。在此期间，研究人员发现处于产卵准备后期的雄鱼和雌鱼。研究人员还在雌鱼体内发现了处于发育后期的卵，以及空胃。

科学家认为，这些鱼可能会在产卵前停止进食，因此难以捕获：尽管聚集群规模庞大，团队仅捕获了7条。确切的产卵时间和地点尚未确定，鳗鱼为何在休恩和塔斯曼断裂带海洋公园约120座海山中选择佩申斯海山也仍不清楚。一种假设认为，该海山靠近大陆架，这可能影响鱼类移动或洋流。

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