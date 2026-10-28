На подводной горе Пейшенс к югу от Тасмании в Австралии ученые оценили сезонное скопление глубоководных угрей вида Diastobranchus capensis в до 2,8 млн особей. По расчетам исследователей, их общая биомасса в мае превышала 3 500 тонн, сообщает ScienceAlert.

Скопление над морским дном

Исследование возглавил морской ученый Бен Скаулдинг из австралийской научной организации CSIRO. В 2023–2025 годах команда обследовала район с помощью сонара и подводных камер. Сонар не позволял отличить угрей от другого вида рыб, который также собирается у горы, — оранжевого большеглаза Hoplostethus atlanticus. Поэтому ученые объединили акустические измерения с видеосъемкой, чтобы определить вклад каждого вида в полученные сигналы.

В период наибольшего размера скопление простиралось примерно на 3 км в длину, 2 км в ширину и до 150 м над морским дном. Биомасса угрей, по расчетам команды, выросла примерно с 750 тонн в марте до более чем 3 500 тонн в мае. Сама гора Пейшенс занимает лишь около 2 кв. км, но ежегодно поддерживает большое сезонное скопление рыб.

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Вероятная цель — размножение

Угри обитают у подводной горы в течение всего года, однако больше всего их становится в марте—мае, то есть осенью в Южном полушарии. Сопоставив новые данные с предыдущими наблюдениями, ученые проследили присутствие скопления с декабря по август. В этот период исследователи обнаруживали самцов и самок на поздней стадии готовности к нересту. У самок также нашли икру на поздней стадии развития и пустые желудки.

Ученые считают, что рыбы могут прекращать питание перед нерестом, из-за чего их трудно выловить: среди большого скопления команде удалось поймать лишь семь особей. Точное время и место нереста до сих пор не установлены, как и причина, по которой угри выбирают именно гору Пейшенс среди примерно 120 подводных гор в морских парках Хуон и Тасманского разлома. Одна из гипотез заключается в близости горы к континентальному шельфу, что может влиять на перемещение рыб или морские течения.

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