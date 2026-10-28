Dawn：巴基斯坦多数PTI议员反对继续谈判

在巴基斯坦伊斯兰堡，PTI党的多数议员在一次持续超过七小时的议会党团联席会议上，反对与有影响力的权力中心继续谈判。据《黎明报》报道，与会者认为，继续此类接触只会显示该党的软弱，因为另一方已经实现了其目标。

在议会大厦举行的会议聚焦当前政治局势及PTI的后续战略。会议由党主席巴里斯特·戈哈尔·阿里·汗主持。前国民议会议长阿萨德·凯瑟、参议员阿里·扎法尔和首席议会组织者马利克·阿米尔·多加尔也出席了会议。

围绕领导层的争议

据一名要求匿名的消息人士向该报表示，包括阿萨德·凯瑟在内的大多数与会者都拒绝了继续谈判的想法。部分议员对党领导层的做法及其过度依赖当时的开伯尔-普什图省首席部长苏海尔·阿夫里迪表示不满。

一些与会者质疑，为何阿夫里迪获得如此多的权力，尽管据他们所说，他并未在党内层级中担任职务。批评者还称，PTI领导层因对该省的人事任命和财务事务感兴趣，而让他保留了相当大的权力。这些说法未在报道中得到独立证实。

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围绕宪法修正案的分歧

与此同时，约15名议员支持拟议的宪法第28项修正案。他们认为，这可能有助于实现与建制派关系的正常化，并为伊姆兰·汗获释铺平道路。

会议期间，围绕阿萨德·凯瑟提交的一份声明草案也出现了争议。据一名与会者称，该文件包含会议上未讨论的内容。在与巴里斯特·戈哈尔发生言语交锋后，议员费萨尔·阿明·甘达普尔离开了会议。阿扎姆·斯瓦蒂呼吁PTI主席及其同事辞职。

会议结束后，马利克·阿米尔·多加尔表示，最终决定将在与议会两院反对派领导人协商后作出。参议员阿里·扎法尔表示，将成立由反对派领导人主持的委员会，为未来的决定作准备。

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