В Исламабаде, Пакистан, большинство парламентариев партии PTI выступили против дальнейших переговоров с влиятельными центрами власти во время совместного заседания парламентской партии, которое длилось более семи часов. Как сообщает Dawn, участники считали, что продолжение таких контактов лишь продемонстрирует слабость партии, поскольку другая сторона уже добилась желаемого.

Встреча в здании парламента была посвящена текущей политической ситуации и дальнейшей стратегии PTI. Ее возглавлял председатель партии Барристер Гохар Али Хан. В заседании также участвовали бывший спикер Национальной ассамблеи Асад Кайсер, сенатор Али Зафар и главный парламентский организатор Малик Амир Догар.

Споры о руководстве

По словам собеседника издания, пожелавшего сохранить анонимность, большинство участников, в том числе Асад Кайсер, отвергли идею дальнейших переговоров. Часть парламентариев выразила недовольство действиями партийного руководства и его чрезмерной опорой на тогдашнего главного министра провинции Хайбер-Пахтунхва Сохаила Африди.

Некоторые участники поставили под сомнение, почему Африди получил столько полномочий, хотя, по их словам, не занимал должности в партийной иерархии. Критики также заявляли, что руководство PTI оставило ему значительную часть полномочий из-за интереса к кадровым назначениям и финансовым вопросам в провинции. Эти утверждения не были независимо подтверждены в сообщении.

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Разногласия по поводу конституционной поправки

В то же время около 15 парламентариев поддержали предложенную 28-ю поправку к Конституции. Они считали, что это может способствовать нормализации отношений с истеблишментом и открыть путь к освобождению Имрана Хана.

Во время заседания также возникли споры вокруг проекта декларации, представленного Асадом Кайсером. По данным одного из участников, документ содержал пункты, которые не обсуждались на встрече. После обмена репликами с Барристером Гохаром парламентарий Фейсал Амин Гандапур покинул заседание. Азам Свати призвал председателя PTI и его коллег уйти в отставку.

После встречи Малик Амир Догар заявил, что окончательные решения будут приняты после консультаций с лидерами оппозиции в обеих палатах парламента. Сенатор Али Зафар сообщил, что для подготовки будущих решений будут сформированы комитеты под председательством лидеров оппозиции.

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