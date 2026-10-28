W Islamabadzie w Pakistanie większość parlamentarzystów partii PTI opowiedziała się przeciw dalszym negocjacjom z wpływowymi ośrodkami władzy podczas wspólnego posiedzenia klubu parlamentarnego, które trwało ponad siedem godzin. Jak podaje Dawn, uczestnicy uznali, że kontynuowanie takich kontaktów jedynie pokaże słabość partii, ponieważ druga strona osiągnęła już to, czego chciała.

Spotkanie w budynku parlamentu poświęcono bieżącej sytuacji politycznej i dalszej strategii PTI. Przewodniczył mu przewodniczący partii Barrister Gohar Ali Khan. W posiedzeniu uczestniczyli również były przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Asad Qaiser, senator Ali Zafar oraz główny organizator parlamentarny Malik Amir Dogar.

Spory o przywództwo

Według rozmówcy publikacji, który chciał pozostać anonimowy, większość uczestników, w tym Asad Qaiser, odrzuciła pomysł dalszych negocjacji. Część parlamentarzystów wyraziła niezadowolenie z działań kierownictwa partii i jego nadmiernego polegania na ówczesnym premierze prowincji Chajber Pasztunchwa, Sohailu Afridim.

Niektórzy uczestnicy kwestionowali, dlaczego Afridi otrzymał tak szerokie uprawnienia, choć według nich nie zajmował stanowiska w hierarchii partyjnej. Krytycy twierdzili również, że kierownictwo PTI pozostawiło mu znaczną część uprawnień ze względu na zainteresowanie nominacjami kadrowymi i sprawami finansowymi w prowincji. Twierdzenia te nie zostały niezależnie potwierdzone w publikacji.

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Różnice w sprawie poprawki konstytucyjnej

Jednocześnie około 15 parlamentarzystów poparło proponowaną 28. poprawkę do Konstytucji. Uważali, że może ona sprzyjać normalizacji relacji z establishmentem i otworzyć drogę do uwolnienia Imrana Khana.

Podczas spotkania doszło także do sporów wokół projektu deklaracji przedstawionego przez Asada Qaisera. Według jednego z uczestników dokument zawierał punkty, które nie były omawiane na spotkaniu. Po wymianie zdań z Barristerem Goharem parlamentarzysta Faisal Amin Gandapur opuścił posiedzenie. Azam Swati wezwał przewodniczącego PTI i jego współpracowników do rezygnacji.

Po spotkaniu Malik Amir Dogar oświadczył, że ostateczne decyzje zostaną podjęte po konsultacjach z liderami opozycji w obu izbach parlamentu. Senator Ali Zafar poinformował, że zostaną utworzone komitety pod przewodnictwem liderów opozycji, które przygotują przyszłe decyzje.

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