英国防务与航空航天公司BAE Systems将裁减其在英国总部和航空部门的1070个工作岗位。据阿纳多卢通讯社报道，该公司解释称，这一决定旨在提高竞争力和运营效率。

哪些员工将受到裁员影响

BAE Systems表示，计划中的裁员不会涉及车间工人和飞机维修专家。该公司一名代表对天空新闻台表示，此举是提升灵活性和竞争力工作的下一阶段，以最有效地使用客户的国防资金。

在俄罗斯联邦——侵略国——于2022年入侵乌克兰以及地缘政治紧张局势加剧后，各国增加国防开支，BAE Systems经历了一段积极增长时期；此次公告在此之后发布。

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工会的反应

Unite工会总秘书长莎伦·格雷厄姆批评了计划中的裁员。她表示，政府在国防开支方面决策延迟，正在危及英国的工作岗位。

格雷厄姆呼吁政府就英国制造的“台风”战斗机和协同作战飞机合同作出决定，强调需要迅速作出决定，以保护就业并发展国防工业。她还要求政府将Skynet 6合同授予空中客车公司，并指出这一决定可能影响朴次茅斯和斯蒂夫尼奇数千个高技能工作岗位。

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