Brytyjska firma obronno-aerokosmiczna BAE Systems zlikwiduje 1070 miejsc pracy w centrali i dziale lotniczym w Wielkiej Brytanii. Jak podaje Anadolu Agency, firma wyjaśniła tę decyzję dążeniem do zwiększenia konkurencyjności i efektywności operacyjnej.

Których pracowników dotkną redukcje

BAE Systems oświadczyło, że planowane redukcje nie obejmą pracowników hal produkcyjnych ani specjalistów ds. obsługi technicznej samolotów. Przedstawiciel firmy powiedział Sky News, że ten krok jest kolejnym etapem działań na rzecz zwiększenia elastyczności i konkurencyjności, aby jak najefektywniej wykorzystywać środki klientów przeznaczone na obronność.

Ogłoszenie nastąpiło po okresie aktywnego wzrostu BAE Systems w związku ze zwiększeniem wydatków obronnych państw po inwazji Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na Ukrainę w 2022 roku oraz nasileniem napięć geopolitycznych.

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Reakcja związku zawodowego

Sharon Graham, sekretarz generalna związku Unite, skrytykowała planowane zwolnienia. Stwierdziła, że opóźnienia w decyzjach rządu dotyczących wydatków obronnych zagrażają miejscom pracy w Wielkiej Brytanii.

Graham wezwała rząd do podjęcia decyzji w sprawie kontraktów na produkowane w Wielkiej Brytanii myśliwce Typhoon oraz Collaborative Combat Aircraft, podkreślając potrzebę szybkich decyzji w celu ochrony zatrudnienia i rozwoju przemysłu obronnego. Poprosiła również rząd o przyznanie Airbusowi kontraktu Skynet 6, zaznaczając, że decyzja ta może wpłynąć na tysiące wysokowykwalifikowanych miejsc pracy w Portsmouth i Stevenage.

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