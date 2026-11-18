Британская оборонно-аэрокосмическая компания BAE Systems сократит 1070 рабочих мест в головном офисе и авиационном подразделении в Великобритании. Как сообщает Anadolu Agency, компания объяснила это решение стремлением повысить конкурентоспособность и операционную эффективность.

Каких работников затронет сокращение

В BAE Systems заявили, что запланированные сокращения не затронут работников производственных цехов и специалистов по техническому обслуживанию самолетов. Представитель компании сказал Sky News, что этот шаг является следующим этапом усилий по повышению гибкости и конкурентоспособности, чтобы максимально эффективно использовать средства заказчиков на оборону.

Объявление прозвучало после периода активного роста BAE Systems на фоне увеличения оборонных расходов государств после вторжения Российской Федерации — государства-агрессора — в Украину в 2022 году и усиления геополитической напряженности.

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Реакция профсоюза

Генеральный секретарь профсоюза Unite Шэрон Грэм раскритиковала планируемые увольнения. Она заявила, что задержки в принятии правительственных решений по оборонным расходам ставят под угрозу рабочие места в Великобритании.

Грэм призвала правительство принять решения по контрактам на истребители Typhoon британского производства и Collaborative Combat Aircraft, подчеркнув необходимость быстрых решений для защиты занятости и развития оборонной промышленности. Она также попросила правительство предоставить Airbus контракт Skynet 6, отметив, что это решение может повлиять на тысячи высококвалифицированных рабочих мест в Портсмуте и Стивенидже.

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