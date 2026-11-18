Британська оборонно-аерокосмічна компанія BAE Systems скоротить 1070 робочих місць у головному офісі та авіаційному підрозділі у Великій Британії. Як повідомляє Anadolu Agency, компанія пояснила рішення прагненням підвищити конкурентоспроможність і операційну ефективність.

Яких працівників торкнеться скорочення

У BAE Systems заявили, що заплановані скорочення не стосуватимуться працівників виробничих цехів і фахівців із технічного обслуговування літаків. Представник компанії сказав Sky News, що цей крок є наступним етапом зусиль із підвищення гнучкості та конкурентоспроможності, щоб максимально ефективно використовувати кошти замовників на оборону.

Оголошення пролунало після періоду активного зростання BAE Systems на тлі збільшення оборонних витрат держав після вторгнення Російської Федерації — держави-агресора — в Україну у 2022 році та посилення геополітичної напруженості.

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Реакція профспілки

Генеральна секретарка профспілки Unite Шерон Грем розкритикувала заплановані звільнення. Вона заявила, що затримки урядових рішень щодо оборонних видатків ставлять під загрозу робочі місця у Великій Британії.

Грем закликала уряд ухвалити рішення щодо контрактів на винищувачі Typhoon британського виробництва та Collaborative Combat Aircraft, наголосивши на необхідності швидких рішень для захисту зайнятості й розвитку оборонної промисловості. Вона також попросила уряд надати Airbus контракт Skynet 6, зазначивши, що це рішення може вплинути на тисячі висококваліфікованих робочих місць у Портсмуті та Стівенеджі.

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